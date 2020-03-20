МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Продажи бытовой техники в России на фоне обвала рубля выросли на четверть, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков за период с 9 по 15 марта 2020 года и сравнили результат с аналогичным периодом прошлого года.

"Объем продаж электроники и бытовой техники вырос на 25%. Средний чек составил 7060 рублей, что на 36% выше, чем в прошлом году в то же время", — подсчитали аналитики.

Объем продаж товаров хозяйственного назначения также увеличился, но не так значительно — на 7%. Средний чек при этом вырос на 12%, до 2865 рублей. Средний чек покупки товаров для спорта и здорового образа жизни увеличился на 5% до 4300 рублей, а объем продаж вырос на 9%.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта — курс доллара в четверг колеблется чуть выше 80 рублей против 68,57 рубля на закрытие последних относительно спокойных торгов в РФ 6 марта.