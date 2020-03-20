ООН, 20 мар /ПРАЙМ/. Иран просит международное сообщество призвать США отменить санкции, мешающие Тегерану бороться с коронавирусом, говорится в сообщении постпредства ИРИ при ООН.

"Бесчеловечные и незаконные санкции США, мешают предотвращению дальнейшего распространение коронавируса, в том числе в другие страны, наносят ущерб самому здоровью и жизни иранцев и других стран", — сказано в документе.

"Другими словами, в то время как США пытаются обуздать вирус внутри страны, они помогают его распространению за границей, подрывая профессиональные возможности некоторых пострадавших стран, которые пытаются бороться с пандемией", — отмечает постпредство Ирана.

Как сказано в документе, эта ситуация является результатом "продолжающихся незаконных санкций США против Ирана и некоторых других стран". В нем подчеркивается, что теперь санкции США наносят ущерб не только торговым и экономическим интересам стран, но и самой жизни их граждан.

"Исламская Республика Иран сделала все возможное и будет делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого чрезвычайно заразного вируса. Однако, хотя Иран не является ни экономически бедным, ни профессионально слабым, санкции США делают практически невозможным для иранцев импорт необходимых лекарств и медицинского оборудования, что серьезно подрывает наши соответствующие национальные усилия по борьбе с этой болезнью", — заявляет постпредство.

В сообщении говорится, что так называемый специальный механизм, позволяющий Ирану импортировать лекарства, не соответствует потребностям страны в нынешней ситуации и не является жизнеспособным, поскольку сталкивается с другими препятствиями, связанными с санкциями США.

"В нынешней ситуации и с учетом характера этой пандемической болезни международное сообщество должно призвать США немедленно отменить все санкции, которые они незаконно ввели против Ирана, с тем, чтобы Иран мог лучше сдерживать вирус. Время сделать это наступило сейчас", — сказано в сообщении.