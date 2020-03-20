БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Двадцать пять миллионов предприятий малого и среднего бизнеса пострадали в ЕС от пандемии коронавируса, это 99% предприятий сообщества, говорится в сообщении, распространенном в пятницу минэкономики ФРГ.

"Министры экономики ЕС координируют меры поддержки европейской экономики в кризис, вызванный коронавирусом. Совет европейских министров экономики сегодня в ходе видеоконференции обсудит меры, которые необходимы для стабилизации экономики… Особенно пострадали почти 25 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, которые составляют более 99% всех предприятий в ЕС", — говорится в сообщении.

Ранее глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер и министр финансов, вице-канцлер Олаф Шольц представили пакет мер, направленный на поддержку немецких предприятий. Предполагается действовать по четырем направлениям: упростить доступ для компенсации за сокращение рабочего дня, поддержка налоговой ликвидности, организовать миллиардную "подушку безопасности" и усилить внутриевропейскую координацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 199 заболевших.