МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство ФРГ планирует создать фонд в размере около 500 миллиардов евро для помощи пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом компаниям, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Фонд призван защитить компании от банкротства, обеспечив гарантии по задолженностям кредиторам или фактически доплатив капитал, сообщает издание. Примером является фонд по стабилизации финансовой системы Soffin, успешно использовавшийся государством для помощи банкам в преодолении финансового кризиса 2008 года. В случае если в условиях текущего кризиса банки вновь начнут испытывать трудности, правительство ФРГ хочет также возродить Soffin.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. —0-