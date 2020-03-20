ДОХА, 20 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в пятницу объявила о срочных мерах по борьбе с отрицательным влиянием коронавируса на экономику страны, сообщил в пятницу министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан.

"Правительство королевства подготовило срочные инициативы для поддержки частного сектора, в особенности, деятельности малых и средних предприятий, которые больше всего страдают от последствий распространения коронавируса, на сумму более 70 миллиардов риалов (более 19 миллиардов долларов) в виде льгот и отсрочки выплат некоторых государственных сборов, чтобы частный сектор мог использовать эти средства для управления его экономической деятельностью в дополнение к программе поддержки, объявленной Саудовским валютным управлением в размере 50 миллиардов риалов в текущий период (13 миллиардов долларов)", — отметил аль-Джадаан в эфире Саудовского гостелеканала.

В пятницу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выступил с речью, где предрек всему миру наступление более трудных времен в связи с распространением коронавируса, но пообещал жителям королевства поддержку государства.

За последние дни в Саудовской Аравии возросло число случаев заражения коронавирусом. В пятницу Минздрав королевства объявил, что общее число заболевших в Саудовской Аравии достигло 274 человек. При этом в связи с подозрением на коронавирус анализы были сделаны более 16 тысячам человек. —0-