ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 июля 2020 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.

"Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 июля 2020 года", — говорится в документе.

Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 31 марта 2020 года.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.