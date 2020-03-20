ДОХА, 20 мар /ПРАЙМ/. Правительство Саудовской Аравии получило разрешение на увеличение максимального значения госдолга с 30% до 50% ВВП, собирается занять более 100 миллиардов риалов (более 27 миллиардов долларов) на поддержание экономики в связи с последствиями распространения коронавируса, сообщил в пятницу на пресс-конференции саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

"Правительство получило одобрение на увеличение потолочной величины госдолга до 50% ВВП вместо 30%. У правительства имеются широкие финансовые возможности, у нас есть резервы, очень крупные инвестиции, но мы не хотим изымать какие-либо суммы из резервов и пойдем на заимствования. Мы прибегнем к займам, но объем госзайма не превысит 100 миллиардов риалов в этом году", — сказал аль-Джадаан, чье выступление показало саудовское телевидение.

Он отметил, что расходы на ряд секторов экономики, в том числе на здравоохранение, будут увеличены, но при этом предусмотрено сокращение бюджетных расходов на отдельные сферы — развлечения, спорт, туризм, командировки госслужащих, развитие метро и автобусного сообщения, что не будет иметь экономических последствий.

В четверг король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обратился с речью к нации по случаю экстренной ситуации из-за распространения коронавируса. Он предрек всему миру более трудные времена и сообщил, что королевство продолжит принимать меры для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

По последним данным, число людей, зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии, составило 274 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.