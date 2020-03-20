ЛОНДОН, 20 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании направит 30 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, несущего убытки из-за коронавируса, а также компенсирует до 80% зарплаты тем, кто не может работать из-за сложившейся ситуации, заявил на ежедневной пресс-конференции по ситуации с коронавирусом министр финансов, канцлер Великобритании Риши Сунак.

По словам министра, кабмин принял решение о запуске программы по поддержке компаний, бизнеса которых затронут на фоне вспышки коронавируса. Также власти намерены поддержать сотрудников, временно оказавшихся без работы. Компании и сотрудники могут подать заявку на получение субсидии.

Так, компаниям будет разрешено не выплачивать НДС в течение следующих трех месяцев.

"Это прямое вливание в бизнес более 30 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет 1,5% ВВП (Великобритании)", — отметил он.

Также планируется, что правительство будет возмещать до 80% заработной платы сотрудникам, временно оставшимся без работы, на общую сумму до 2,5 тысяч фунтов стерлингов в месяц.