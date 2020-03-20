ЛОНДОН, 20 мар /ПРАЙМ/. Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), объединяющий 65 профсоюзов, назвал прорывом решение правительства выделить 30 миллиардов фунтов на поддержку бизнеса и компенсации зарплат сотрудникам в условиях коронавируса. Соответствующее заявление сделала глава объединения Френсис О"Грейди.

"Это прорыв. Риши Сунак показал настоящее лидерство. Мы рады, что он выслушал профсоюзы и предпринял важные шаги для поддержки работающих семей. Теперь работодатели могут быть уверены, что смогут оплачивать счета по зарплате. Они должны срочно заверить сотрудников, что их работа в безопасности", — написала глава TUC в Twitter.

Ранее в пятницу министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что кабмин выделяет 30 миллиардов фунтов на поддержку бизнеса в условиях коронавируса и на 80% компенсируют зарплаты сотрудникам, временно оставшимся без работы.