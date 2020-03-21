РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мар /ПРАЙМ/. Правительство Бразилии ожидает нулевой рост экономики в 2020 году из-за воздействия коронавируса нового типа, сообщается в докладе министерства экономики.

По данным текущего доклада о доходах и расходах, правительство снизило рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году с 2,1% (прогноз 10 дней назад) до 0,02%.

Прогнозы исполнительной власти во главе с президентом Жаиром Болсонару уже были скорректированы в сторону понижения в последние несколько недель, хотя и незначительно (в середине января ожидался рост 2,4%). Однако вспышка коронавируса нового типа заставила резко пересмотреть прогноз.

В 2019 году, в первый год нахождения у власти Жаира Болсонару, рост экономики составил 1,1%, что стало худшим показателем за последние три года.