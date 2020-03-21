ТОКИО, 21 мар /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Кодама Такаси, специалист по исследованию экономических процессов одного из крупнейших "мозговых центров" Японии – Исследовательского института Дайва, поделился с РИА Новости своим частным мнением о возможных сценариях развития событий в экономике в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кодама Такаси стал одним из первых в Японии, кто ввел термин "корона-шок" в отношении экономики, испытывающей отрицательное влияние от распространения вируса.

"Мое личное мнение, это не точка зрения института, заключается в том, что развитие ситуации по наихудшему сценарию или по наиболее оптимистичному будет зависеть от того, за какой период удастся ограничить распространение вируса. По самому оптимистичному сценарию в течение ближайшего месяца мир пройдет пик роста численности новых случаев заражения, после чего оно начнет снижаться. Тогда уже в мае экономическая жизнь нормализуется. Финансовый рынок дает повод для беспокойства, но он обычно изменяется под воздействием прогнозов на будущее, так что по этому сценарию он успокоится еще до прохождения пика заражений", — сказал ученый, подчеркнув, что этот прогноз является исключительно его личным мнением.

В Китае, который стал эпицентром заражения, пик был пройден примерно 10 февраля. Но там были приняты очень жесткие меры карантина, поэтому число заражений пошло на спад относительно быстро.

"Если эти меры, которые сейчас проводят и другие страны, окажутся успешными, то, может быть, и не так быстро, как в Китае, но можно надеяться, что рост заболеваний пойдет на спад. В мире кроме Китая рост новых случаев (более 100) приходится на 16 февраля. Если отсчитывать до пика по аналогии с Китаем, то это должно было бы произойти в мире в конце марта. Думаю, что так быстро этого не произойдет, но тем не менее по оптимистичному сценарию пик вполне может наступить в середине апреля, после чего начнется спад", — считает Кодама.

Гораздо хуже все будет складываться, если ситуацию не удастся взять под контроль в течение полугода и дольше. Первый удар примут и уже приняли на себя такие отрасли как туризм, общепит, организация развлечений и другие отрасли сферы обслуживания. Велика вероятность, что сильно упадет спрос на автомобили и другие товары длительного пользования. Спрос на товары здравоохранения вырастет, но в плюсе окажется очень незначительный сектор отраслей.

"Если падение спроса и потребления продлится долго, то начнет сокращаться наем в этих отраслях. А это еще больше сократит спрос. В этом случае спад потребления приведет к сокращению рабочей силы, от этого потребление сократится еще больше, и развитие событий пойдет по замкнутому кругу. В таком случае нельзя будет отрицать возможность глобальной рецессии на уровне кризиса 2008 года", — подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что ситуация может измениться, как только на фронте борьбы с коронавирусом наметится улучшение.

"И рынок акций, и валютный рынок испытывают слишком быстрые колебания, но это не означает, что такая негативная ситуация продлится долго. Как только проявятся признаки сокращения распространения коронавируса, сравнительно быстро успокоится и ситуация на рынках. В этом случае удастся избежать такого экономического кризиса, как был в 2008 году. Самый главный момент – это время, которое потребуется на победу над вирусом", — убежден Кодама Такаси.

Он считает, что усилия государств сейчас должны быть направлены не столько на меры по поддержанию экономики, так как масштаб ущерба еще неясен, сколько на скорейшую победу над вирусом как главное условие для восстановления экономики.