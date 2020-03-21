ПЕКИН, 21 мар /ПРАЙМ/, Анна Раткогло. Улучшение эпидемиологической ситуации в северо-восточных китайских провинциях Цзилинь (Гирин) и Ляонин позволит постепенно нарастить торговые контакты с Россией, а эпидемия COVID-19 будет иметь краткосрочное влияние на двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян.

"Руководство провинций Цзилинь (Гирин) и Ляонин предпринимает необходимые меры по поддержанию торговых контактов и сохранению уровня товарооборота регионов консульского округа с Россией", — сообщили в генеральном консульстве.

В дипмиссии сообщили, что в настоящий момент в нормальном режиме осуществляется деятельность железнодорожного пункта пропуска Махалино (Камышовая) — Хуньчунь, а также грузового направления автомобильного пограничного перехода Краскино-Хуньчунь, которые являются точками внешнеторгового взаимодействия между провинцией Цзилинь (Гирин) и Приморским краем.

Отмечается, что через указанные пункты пропуска осуществляется экспорт в Китай российского угля и морепродуктов, и, хотя провинция Ляонин не имеет сухопутной границы с Россией, местные порты открыты для приема российских судов.

"Таможенные органы провинции ввели ряд налоговых преференций, которые призваны стимулировать внешнеторговые контакты", – добавили в российской дипмиссии.

Вместе с тем отмечается, что на территории консульского округа по-прежнему приостановлено проведение каких-либо торгово-экономических выставок и форумов, что, несомненно, в определенной степени снижает деловую активность в регионе.

"Однако местные власти ведут работу по созданию площадок для дистанционного заключения контрактов с иностранными контрагентами, например, одна из них уже действует в Даляне", — указали в дипмиссии.

В генконсульстве выразили уверенность, что "улучшение эпидемиологической ситуации в провинциях Ляонин и Цзилинь (Гирин) позволит со временем нарастить торговые контакты с Россией, а вспышка коронавирусной инфекции будет иметь краткосрочное влияние на двустороннее торгово-экономическое взаимодействие".