МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, говорится в сообщении ведомства.

"Раскрыли 20 марта 2020 года сотрудники южной оперативной таможни и Управления ФСБ России по Ростовской области совместно с Южной транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями управления на транспорте МВД России по СКФО. По предварительной оценке, оборот незаконного производства составлял 0,5 миллиардов рублей в месяц",- говорится в сообщении.

"Подпольные цеха полного цикла по изготовлению сигарет торговых марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, "Космос", а также пачек и упаковок к ним, были установлены в ходе одновременного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории различных субъектов Южного федерального округа, в том числе в городе Краснодар", — сообщило ведомство.

Отмечается, что злоумышленники выдавали незаконные цеха за складские помещения. Здания были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства. Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно.

"В настоящее время идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия, необходимые для документирования преступлений, ответственность за которые установлена статьями 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ", — заключили в ФТС.