ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/. Ведущие экономические эксперты в США прогнозируют рецессию уже во II квартале 2020 года и нулевой экономический рост в III квартале из-за коронавируса.

Газета опросила 34 экономиста, которые заявили, что ВВП США может лишиться до 1,5 триллиона, будут потеряны до 5 миллионов рабочих мест.

Базовый прогноз дает падение ВВП в минус 7% в годовом выражении в апреле-июне, нулевой рост в июле-сентябре и восстановительный рост в 2,6% ВВП в годовом выражении в октябре-декабре.

По оптимистичному прогнозу, спад ВВП составит во II квартале 4% в годовом выражении, но в III квартале вырастет до 1,7% ВВП, а в IV — до 3,1% ВВП.

Вместе с тем пессимистичный прогноз предполагает резкое падение ВВП до конца года: на 10% в годовом выражении во II квартале, на 3,8% в III квартале и на 0,5% в IV квартале.

Глава отдела экономических исследований банка JPMorgan Брюс Касман назвал эпидемию коронавируса "очень большим шоком".

"В ближайшие два месяца мы увидим последствия действий, предпринятых в отношении экономической деятельности. Полисимейкеры не очень хорошо представляют сейчас, чем придется поддерживать", — сказал Касман. Он прогнозирует спад ВВП США на 1,8% в 2020 году и потерю 7-8 миллионов рабочих мест.

В США число заболевших коронавирусом приблизилось к 20 тысячам человек, не менее 260 человек скончались.