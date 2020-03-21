ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/. Ведущий экономический советник президента США Ларри Кудлоу подтвердил в субботу, что Белый дом планирует стимулирование экономики более чем на 2 триллиона долларов, хотя соглашения на этот счет в конгрессе пока что нет.

Кудлоу заявил журналистам, что экономический пакет составит "примерно 10% ВВП". На вопрос, имеет ли он в виду ранее называвшуюся сумму более чем в 2 триллиона долларов, Кудлоу ответил утвердительно.

Тем временем республиканцы и демократы в конгрессе не смогли прийти к соглашению о соответствующем законопроекте по итогам переговоров в пятницу и в ночь на субботу, переговоры продолжатся на выходных.

По данным издания Politico, основные разногласия касаются финансовой поддержки штатов и больниц, а также страхования безработицы. Демократы предлагают компенсировать уволенным работникам полную заработную плату, а республиканцы говорят, что такой возможности у штатов, которые выплачивают пособия по безработице, нет.

Тем временем консенсус-прогноз аналитиков газеты Wall Street Journal прочит США спад ВВП на 7% на годовой основе во II квартале из-за эпидемии коронавируса. В США число заболевших приблизилось к 20 тысячам, не менее 260 умерли.