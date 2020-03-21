ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/. Сенат США проголосует по пакету поддержки экономики в понедельник, сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Ранее Белый дом сообщил, что обсуждает с республиканцами и демократами пакет поддержки в 1,4 триллиона долларов и что общий эффект от мер стимулирования экономики может составить более 2 триллионов долларов.

"Вчера я предпринял (процедурные) действия в сенате для того, чтобы процесс продвигался в духе срочности, которой он требует. Согласно правилу, первое процедурное голосование назначено на завтра. И затем в понедельник сенат проголосует о принятии (законопроекта)", — сказал Макконнелл, выступая в сенате.

Пока что неизвестно, будет ли законопроект составлен лишь республиканским большинством или же станет продуктом соглашения с демократами. Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже заявил, что считает предложенные республиканцами меры "неадекватными". Нет согласия у республиканцев в сенате и с демократами в палате представителей, которые могут принять собственный законопроект.

По данным издания Politico, основные разногласия касаются финансовой поддержки штатов и больниц, а также страхования безработицы. Демократы предлагают компенсировать уволенным работникам полную заработную плату, а республиканцы говорят, что такой возможности у штатов, которые выплачивают пособия по безработице, нет.

Тем временем консенсус-прогноз аналитиков газеты Wall Street Journal прочит США спад ВВП на 7% на годовой основе во II квартале из-за эпидемии коронавируса. В США число заболевших приблизилось к 20 тысячам, не менее 260 умерли.