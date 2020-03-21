ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые заводы крупного производителя алкоголя Pernod Ricard в США переключатся на производство антибактериального геля для рук, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

"Pernod Ricard… перепрофилируют производство алкоголя на своих заводах в Арканзасе, Кентукки, Техасе и Виргинии, чтобы делать антибактериальный гель для рук", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, первые поставки ожидаются во вторник на будущей неделе.

"Они делают огромное количество антибактериального геля, и очень хорошего уровня", — сказал Трамп.

Антибактериальный гель часто делается на основе алкоголя, которого в нем должно быть не менее 60%. В США, как и в других странах, не хватает дезинфицирующих средств, медицинских масок и других товаров, помогающих защититься от коронавируса.

Компания Pernod Ricard со штаб-квартирой во Франции — один из крупнейших производителей алкогольных напитков с оборотом около 9 миллиардов долларов в год.