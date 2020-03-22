РИМ, 22 мар /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Италия решила приостановить всю производственную деятельность, кроме самой необходимой, в рамках борьбы с распространением COVID-19, заявил премьер страны Джузеппе Конте.

"Наша жертва в том, чтобы оставаться дома, минимальна по сравнению с тем, что делают все медицинские работниками и все, кто участвует в преодолении чрезвычайной ситуации, продолжая работать. Но мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой", — заявил он в ходе выступления на телевидении.