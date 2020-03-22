Проблем с продовольствием в Москве нет, продуктов на складах достаточно - Собянин
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то, согласно решениям, находится на домашнем карантине. Поэтому такие люди делали запас", — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начал спадать.
https://1prime.ru/News/20200322/831123087.html