ЛОНДОН, 23 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Компаниям малого и среднего бизнеса в Великобритании в понедельник начали выдавать банковские кредиты в сумме до 5 миллионов фунтов, обеспеченные госгарантией в рамках пакета мер поддержки на 330 миллиардов фунтов, следует из сообщения британского правительства.

"С сегодняшнего дня компании смогут получить государственную поддержку, чтобы продолжать работать в условиях глобальной экономической ситуации, вызванной коронавирусом", — отметили в правительстве.

Предполагается, что заявки на кредиты могут подать компании с оборотом до 45 миллионов фунтов стерлингов. Процентные выплаты по кредитам будут покрываться властями сроком до 12 месяцев. Указанные заимствования будут выдавать более 40 аккредитованных банков.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак 17 марта объявил о выделении 330 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку британского бизнеса в условиях вспышки коронавируса.

В рамках объявленных мер компаниям будут увеличены размеры кредитных гарантий для получения наличных средств. Сроком на один год будет приостановлена уплата ряда налогов малыми и средними компаниями в сфере гостиничного бизнеса, торговли и туризма.