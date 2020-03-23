МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2019 году составила 321,02 миллиона долларов, что почти на 31,3% выше показателя предыдущего года (244,5 миллиона), следует из отчета компании.

При этом выручка за отчетный период увеличилась на 0,7%, до 1,629 миллиарда долларов. Себестоимость реализованной продукции также выросла — на 11,8% и составила 1,036 миллиарда долларов. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 22,7%, до 337,4 миллиона долларов. Показатель EBITDA достиг 562,75 миллиона долларов, снизившись на 13,4%.

В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании по итогам 2019 года составила 20,782 миллиарда рублей, что на 35,5% выше, чем годом ранее. Выручка выросла на почти 4%, до 105,4 миллиарда рублей. EBITDA составила 36,43 миллиарда рублей (меньше на 10,6%).

Чистый долг компании по состоянию на конец декабря 2019 года составил 998,3 миллиона долларов против 712,3 миллиона долларов по итогам предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты за год сократились примерно на 3% — до 738,8 миллиона долларов.

"ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.