МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Министерством экономического развития РФ внесен в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета, за счёт которых туроператоры смогут ускорить возврат денежных средств туристам, говорится на сайте МЭР.

"Министр экономического развития Максим Решетников предложил компенсировать убытки туроператоров, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Кроме того, туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Минэкономразвития предлагает компенсировать оплату возвратных рейсов туроператорам, которые вывозили российских туристов в течение двух недель после "закрытия" стран", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития внесен в правительство соответствующий проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета.

"За счет субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денежных средств туристам", — считают в МЭР.

Согласно действующему законодательству туроператоры обязаны в полном объеме вернуть туристам средства за оплаченные туры, при этом сами туроператоры часто не могут получить свои депозиты от авиакомпаний по оплаченным, но не исполненным перевозкам в составе турпродукта.