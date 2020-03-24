МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Контракт на поставку российским медучреждениям аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусной инфекцией будет заключен с Минпромторгом в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Николай Колесов.

"В настоящее время идет проработка вопроса по заключению контракта на поставку аппаратов ИВЛ согласно распоряжения правительства РФ № 706-р от 21 марта 2020 года. Уверен, что все юридические формальности будут урегулированы в кратчайшие сроки", — сказал Колесов.

Он отметил, что совместно с руководством госкорпорации "Ростех" и предприятий КРЭТ прорабатывается вопрос производственной программы и занятости персонала, с учетом увеличенного объема выпуска.

"В условиях пандемии будут приняты все меры, чтобы нагрузка на сотрудников Уральского приборостроительного завода и других предприятий, которые будут задействованы в выполнении данной задачи, распределялась равномерно", — отметил гендиректор концерна.

Колесов напомнил, что на многих предприятиях, входящих в КРЭТ, готовятся к увеличенным объемам производства оборудования, которое может использоваться в борьбе с коронавирусом.

"На АО "Раменский приборостроительный завод" идет работа по увеличению количества выпускаемых приборов по обеззараживанию воздуха "ТИОКРАФТ" и запуску в серию инновационных противомикробных масок той же системы. АО "Государственный Рязанский приборный завод" готовится выпустить в серию прибор "Заря", который предназначен не только для лечения различных кожных повреждений и заболеваний, но также для профилактики и лечения ОРЗ, гриппа и других сезонных инфекций", — пояснил собеседник агентства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 7,5 миллиарда рублей на закупку в 2020 году не менее 5700 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также 5 миллиардов на приобретение теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Поставщиками данной продукции выбраны две дочерних компании "Ростеха" — концерн "Радиоэлектронные технологии" и "Швабе".