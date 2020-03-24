МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Через 20 лет возможности современных суперкомпьютеров окажутся в обычных смартфонах пользователей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.

"Если посмотреть на вычислительные мощности, то суперкомпьютеры 1994 года сравнимы сегодня со смартфоном. Сейчас мощности смартфонов такие же, какие были в то время суперкомпьютеры. Если мы посмотрим в будущее, то в будущем сегодняшние суперкомпьютеры, которые умеют делать огромное количество задач, станут нам доступны в виде такого же смартфона", — считает Кузьмин.

По его мнению, "если это реализуется, то мы сможем синхронно переводить текст, говорить с человеком, не зная языка, моделировать сложные конструкции и получать моментально информацию". "Мир движется в этом направлении. В ближайшие 10-20 лет нам будут доступны возможности суперкомпьютеров", — заметил он.

Кузьмин уточняет, что суперкомпьютер Aurora может за одну секунду выполнить операции, на которые человеку понадобилось бы 31,7 триллиона лет.

"Удивительный факт: ваш смартфон работает так же быстро, как суперкомпьютер в 1994 году. Таким образом, теоретически примерно через четверть века смартфоны смогут достичь уровня Aurora", — добавил он.

По мнению эксперта, в настоящее время Россия не отстает от других стран и в развитии искусственного интеллекта. "Я бы сказал, что мы не отстаем. Многие компании в России реализуют проекты в области искусственного интеллекта, в прошлом году была принята стратегия развития ИИ в России. Государство инвестирует в это направление. Есть и частные компании, например, "Яндекс", которая сделала умную колонку "Алису", развивает беспилотники. У нас очень сильная научная и математическая школы, они очень конкурентны", — отметил он.