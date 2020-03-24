МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.

"Все существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от функции дыхания и проходимости дыхательных путей, поэтому 25-65% и более дозы лекарственного препарата оседает в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления", — говорится в сообщении фонда.

Отличительной особенностью новых ингаляторов является то, что аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повысится, пояснил основатель PM&HM Олег Абдиев.

"Во-вторых, наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 – препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии", — добавил он.

Стоимость таких ингаляторов составит от 3 тысяч рублей. Устройство уже проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами планируется оборудовать государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС. Апробация предложенных решений планируется в пилотных регионах на базе медицинских учреждений.

"Применение данной методики наиболее актуально при остром респираторном дистресс-синдроме, когда в легких в ответ на воспаление высвобождаются в большом количестве противовоспалительные протеазы и токсические метаболиты кислорода. Это приводит к повреждению эндотелия капилляров и эпителия альвеол, и как результат возникает гипоксия. Ингаляция данным способом позволяет увеличить скорость воздействия лекарственных препаратов, тем самым повысить эффективность терапии", – приводит РВК слова профессора, доктора медицинских наук Владимира Краснова.