МЕХИКО, 24 мар /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что помимо бездефицитного бюджета справиться с экономическим кризисом и последствиями коронавируса помогут внебюджетные средства объёмом 400 миллиардов песо (около 16 миллиардов долларов) и льготные кредиты малому бизнесу.

"У нас бездефицитный бюджет и дополнительные 400 миллиардов песо, что позволяет нам поддерживать все программы социального обеспечения без исключения. Это дает нам возможность противостоять падению цен на нефть, и в то же время снижать цену на бензин", — сказал президент в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

Лопес Обрадор добавил, что кризис не коснется главных инфраструктурных проектов его администрации — нового столичного аэропорта Санта Лусиа, поезда Майя и НПЗ Dos Bocas, а также программ строительства дорог и автомагистралей.

По словам президента, правительство планирует оказать финансовую поддержку малому бизнесу и ожидает скорого восстановления экономики.

"Этап восстановления экономики вот-вот наступит. Опережая события, скажу, что в свое время мы собираемся предоставить беспроцентные кредиты или займы с очень низкими ставками миллиону малых предприятий — для гостиниц, закусочных, мастерских, всего, что в результате, к сожалению, пострадает от экономического кризиса", — добавил Лопес Обрадор.

Он также отметил, что в прошлом году было собрано на 7% больше налогов, около 45 миллиардов песо (1,8 миллиарда долларов).

Минздрав Мексики сообщил во вторник о переходе эпидемии коронавируса в стране во вторую фазу, для которой характерны локальное распространение инфекции и невозможность отследить источник заражения.

Общее число изученных случаев заболеваний в Мексике превысило 2000. 1865 проб дали негативный результат, у 367 пациентов подтвержден коронавирус, выявлены 826 подозрительных случаев, четверо скончались. Большинство из выявленных в Мексике заболеваний COVID-19 протекает с легкими симптомами без задействования палат интенсивной терапии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались