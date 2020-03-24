МУРМАНСК, 24 мар /ПРАЙМ/. Уровень безработицы в Норвегии стремительно растет из-за того, что крупные и мелкие предприятия выводят сотрудников за штат, за несколько недель он превысил 10%, что является самым высоким уровнем в современной истории страны, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежского управления по труду.

"Во вторник 291 тысяча человек были зарегистрированы в качестве безработных. Это составляет 10,4% от всей рабочей силы в Норвегии", — отмечает телекомпания. Сообщается, что всего за две недели число безработных увеличилось с 65 тысяч человек.

"Это самый высокий уровень безработицы в Норвегии со времен Второй мировой войны. За последнюю неделю мы наблюдаем удвоение числа безработных. Главная причина связана с резким ростом числа выведенных за штат сотрудников, что является следствием мер, предпринятых для предупреждения распространения коронавируса", — приводятся в сообщении слова директора управления по труду Норвегии Сигрун Вогенг.

По мнению норвежских экспертов по труду и занятости, особенно серьезной ситуация может оказаться для молодых людей, которые впоследствии могут уже не вернуться к нормальной занятости. Подобная ситуация для норвежской экономики является уникальной и "очень серьезной", считают эксперты.

Во вторник правительство Норвегии заявило о продлении жестких ограничительных мер в стране до 13 апреля: не работают школы, детские сады, спортклубы, развлекательные центры. Возвращающиеся из-за границы обязаны 14 дней провести в домашнем карантине, максимально возможное число сотрудников переведено на удаленную форму работы.