Страны ЕС за неделю удвоили объем бюджетных мер из-за коронавируса – глава Еврогруппы
БРЮССЕЛЬ, 24 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Объем бюджетных мер в Евросоюзе, применяемых из-за пандемии коронавируса, удвоился за неделю, сейчас он оценивается в 2% ВВП, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по видеосвязи.
"За неделю объем фискальных мер удвоился и сейчас оценивается в 2% ВВП", — сказал он.
Представитель Еврокомиссии на той же видеоконференции отметил, что объем таких мер стран ЕС теперь превышает 2% ВВП.
https://1prime.ru/News/20200324/831136583.html