БРЮССЕЛЬ, 24 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Объем бюджетных мер в Евросоюзе, применяемых из-за пандемии коронавируса, удвоился за неделю, сейчас он оценивается в 2% ВВП, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по видеосвязи.

"За неделю объем фискальных мер удвоился и сейчас оценивается в 2% ВВП", — сказал он.

Представитель Еврокомиссии на той же видеоконференции отметил, что объем таких мер стран ЕС теперь превышает 2% ВВП.