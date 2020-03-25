МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Европейскому союзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, сообщило издание Hill.

По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США". Отмечается, что среди авторов письма как демократы, так и республиканцы.

"Работая вместе и координируя нашу санкционную политику против общих противников, мы можем представить единый фронт, который будет защищать наши общие ценности и сдерживать дальнейшие российские попытки подорвать западную демократию", — приводит газета выдержку из письма.

Издание отмечает, что письмо было написано через две недели после того, как с аналогичным призывом к ЕС обратилась группа сенаторов во главе с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером.

Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин ранее попросил генпрокурора США Уильяма Барра возобновить дело против "Конкорда", чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.

Ранее суд Вашингтона удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против "Конкорд Менеджмент", а также против аффилированной с ней компании "Конкорд кейтеринг", которые обвинялись во "вмешательстве" в выборы в США. Прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. Прокуроры заявили, что предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть методы американских правоохранительных органов ответчику, но де-факто не поможет привлечь "Конкорд" к реальной ответственности.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.