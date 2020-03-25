МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Американская компания Apple ожидает, что в первой половине апреля сможет возобновить работу ряда своих магазинов за пределами Китая, закрытых из-за ситуации с новым коронавирусом, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку старшего вице-президента компании Дейрдре О'Брайен.

"Что касается наших розничных магазинов за пределами Большого Китая (континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань — ред.), мы будем открывать наши магазины на поэтапной основе. В настоящее время мы ожидаем, что некоторые магазины могут открыться в первой половине апреля в зависимости от условий в населенном пункте, где они расположены", — говорится в служебной записке.

Ранее Apple из-за ситуации с коронавирусом закрыла свои магазины за пределами Большого Китая, при этом все магазины компании в Китае, которые были закрыты во время вспышки коронавируса, уже возобновили работу.