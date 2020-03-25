ВЛАДИВОСТОК, 25 мар ПРАЙМ. Парламент Приморья в среду принял поправки о предоставлении налоговых льгот бизнесу на фоне коронавируса, сообщает региональное заксобрание. Банки РФ не фиксируют всплеска хакерских атак из-за перехода на "удаленку"

Депутаты рассмотрели изменения в отдельные законодательные акты региона в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот. Законопроект представил зампред правительства региона Константин Шестаков, который отметил, что эти меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем 3 тысяч хозяйствующих субъектов и сохранить рабочие места для 7500 приморцев.

"Наибольшее влияние ощутили транспортные компании, работающие на международном направлении, экскурсионном обслуживании. В крае действует 1248 предприятий, и 18 тысяч 600 человек трудится в этой отрасли. Доходность упала просто катастрофически. Туристские предприятия Приморского края представлены 302 предприятиями, 111 из них — туроператоры. На текущий момент прибыль всех предприятий упала до ноля", — сказал Шестаков на заседании.

Депутаты приняли снижение до 1% ставки по упрощенной системе налогообложения для транспортных компаний, гостиниц и предприятий сферы услуг. По системе "доходы минус расходы" ставка налога сократилась с 15% до 5%.

Власти региона во вторник сообщили, что в Приморье выявлены первые два случая заражения коронавирусом — у людей, которые прибыли из Европы и из Мексики. Они находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 375 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.