МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению к доллару и евро вслед за усилившимся падением стоимости нефти Brent, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск повышался на 40 копеек, до 78,68 рубля, курс евро – на 50 копеек, до уровня 84,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 76,97 рубля, евро – до 83,41 рубля.

Нефть снижается на 4,4% до 25,96 доллара за баррель марки Brent. С утра она дорожала до 28,29 доллара. Западные фондовые фьючерсы также ушли в минус на 0,4-2,4% после ощутимого утреннего роста.