БРЮССЕЛЬ, 25 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия призывает страны Евросоюза мониторить прямые иностранные инвестиции в компании ЕС из ключевых секторов, таких как стратегически важная инфраструктура или медицина, для защиты экономического суверенитета ЕС на фоне проблем из-за коронавируса, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Кризис коронавируса оказал глубокое влияние на европейскую экономику. Многие компании временно ослаблены этим кризисом. Мы должны позаботится о них. Некоторые сектора являются ключевыми для нашей безопасности, здравоохранения и суверенитета, такие как здравоохранение и медицинские исследования, стратегическая инфраструктура. Они требуют специального внимания", — сказала она в видеообращении, которое размещено на ресурсах ЕК.

Ввиду этого необходим мониторинг прямых иностранных инвестиций в ЕС, отметила она.

"Мы должны знать, кто из-за рубежа инвестирует в эти компании и с какой целью… Мы должны защищать наши ключевые активы и технологии. У нас есть средства, чтобы это делать, и я призываю страны ЕС использовать их", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия в среду выпустила указания о прямых иностранных инвестициях, о том, как помочь государствам союза смотреть за такими капиталовложениями, приобретениями контроля или влияния над европейскими компаниями.

"У многих государств есть национальные механизмы слежения, и я призывают страны использовать их. Для тех стран, у которых нет таких механизмов, я говорю – время создать их", — сказала она.

"Вы должны использовать все способы для защиты ключевых европейских компаний от иностранного приобретения или влияния, которое может подорвать нашу безопасность", — сказала она.

При этом подобные меры должны приниматься в соответствии с законодательством ЕС и международными обязательствами, добавила глава Еврокомиссии.

Евросоюз, однако, этом остается открытым для прямых иностранных инвестиций, заявила она. "Но нам нужно балансировать эту открытость с необходимостью защищать наш экономический суверенитет", — отметила фон дер Ляйен.