МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Бизнес в Москве в связи с коронавирусом откликается на просьбы, но его главная задача — выдержать экономические невзгоды, не перекладывая проблемы на сотрудников, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин.

Отвечая на вопросы в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ в среду, он отметил, что бизнес откликается на просьбы, связанные с помощью в противодействии коронавирусу, в частности, в вопросах разработки тест-систем, вакцин и так далее.

"Это все хорошо, но самое главное, что от них сегодня зависит, – выдержать экономические удары, экономические невзгоды. И при этом не переложить все эти проблемы на своих работников: платить им заработную плату, не увольнять. Самое простое – уволить человека и на этом умыть руки. Но не надо этого делать, надо постараться, чтобы этот период времени мы все пережили", — заявил Собянин.

В этом, по его словам, и заключается социальная ответственность бизнеса.