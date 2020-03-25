МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Власти Москвы отслеживают положение бизнеса в гостиничной сфере, общепите и туризме на фоне сложностей, возникших из-за ситуации с коронавирусом, будут при необходимости оказывать предпринимателям адресную поддержку, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин.

Он отметил, что и президент РФ Владимир Путин, и федеральное правительство уже сформулировали "беспрецедентный комплекс" мер поддержки бизнеса в сложившихся условиях.

"Я думаю, что эти меры, конечно, возымеют действие. Со своей стороны, мы тоже мониторим ситуацию, особенно в секторах, по которым больше всего пришелся удар, — это гостиничная сфера, общепит, сфера туризма, перевозки и так далее. Они в большей степени сегодня страдают, загруженность гостиниц сегодня упала до 20%, ресторанов — 10-15%", — заявил Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ в среду вечером.

Он подчеркнул, что таким предприятиям, безусловно, нужно помогать. "Поэтому мы откладываем платежи по аренде, земельному налогу, имущественному налогу, вводим комплекс мер, связанных уже с региональной поддержкой. И мониторим в целом ситуацию, будем оказывать адресную поддержку в случае необходимости", — пообещал мэр столицы.