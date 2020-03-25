МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Туроператоры, работающие на индийском направлении, сообщили, что в среду вывезли последних организованных российских туристов из этой страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туристы, которые отдыхали в Индии по линии туроператоров, уже вернулись домой. Об этом 25 марта сообщили туроператоры, работающие на направлении – ANEX Tour, PEGAS Touristik, Coral Travel, "Библио Глобус", ПАКС", — говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, 25 марта спецрейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели в Москву 380 человек. Улететь смогли пассажиры, имеющие авиабилеты "Аэрофлота" на 23–31 марта включительно. Также 25 марта спецрейсом авиакомпании "Россия" туристы вылетели в Москву из штата Гоа.

С 25 марта вступило в силу решение правительства Индии от 24 марта о введении в стране масштабного карантина сроком на 21 день. Теперь отменено не только железнодорожное сообщение и международные рейсы, но и внутренние рейсы. Более того, людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час.