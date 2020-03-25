АФИНЫ, 25 мар /ПРАЙМ/. Потери Кипра от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по обложению налогом выводимые за рубеж дивиденды и проценты могут быть значительными, считает русскоязычный бизнесмен, вице-президент партии "Эго о Политис" ("Я Гражданин") Иван Михневич.

Путин в телеобращении к нации предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды. По словам Путина, это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, но если иностранные партнеры не примут российские предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо дождаться конкретных законодательных решений.

"Пока нет четкой конкретной законодательной базы, чего это коснется", — сказал Михневич РИА Новости.

"Если крупная российская компания зарабатывает деньги в России, а акционеры получают дивиденды здесь, причем эти деньги в России не облагаются какими-то налогами, это нехорошо и некрасиво, и логично, что они будут обложены (налогом). Если это в рамках бизнеса перераспределение дивидендов, то ситуация немного сложнее", — сказал Михневич, который является сооснователем всемирно известной компании Wargaming, занимающейся разработкой компьютерных игр.

По его словам, тогда теряет смысл использовать кипрские компании в качестве холдинговых.

"Эти холдинговые компании получают дивиденды, аккумулируют из разных юрисдикций. Это может быть холдинговая компания предприятия, которое находится и в России, и на Украине, и где угодно, с разных юрисдикций стекаются дивиденды. Тогда сложнее будет. Для российских предприятий иметь холдинговые компании станет бессмысленно", — сказал бизнесмен.

"Весь вопрос в том, что будет в законодательстве – только дивиденды, или дивиденды и процентные доходы, или дивиденды и процентные доходы и роялти, и так далее. И опять же вопрос, кто будет облагаться – физлица, юрлица. Пока на них нет ответа, есть предложение", — сказал Михневич.

Он полагает, что предложение Путина направлено на обособление экономики России.

"Предложение, по сути, во многом идет в русле того, что и так давно шло, это разрушение старого порядка глобализма и либерализма, и в общем обособления, назовем это кластеризацией. То есть Россия просто выключается в какой-то мере из оставшегося частичного участия в этом кластере. Я не уверен, что это много доходов даст РФ, я не знаю, какой там поток. Я уверен, что у чиновников, которые будут принимать конкретные решения, все цифры на руках будут, они будут смотреть, что они делают и ради чего. Но даже если это не даст много денежных поступлений в бюджет, то как минимум это обособляет Россию в отдельный экономический кластер, менее связанный с западным экономическим кластером", — считает Михневич.

Вместе с тем он считает логичным, что те, кто выводит деньги, должны платить налог как и те, кто оставляет деньги в России. Однако все зависит от того, как будут работать соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Если для физических лиц в других юрисдикциях налог, заплаченный или удержанный в России, будет засчитываться в их налоговую базу в их стране, то это просто вопрос перераспределения налоговой нагрузки между двумя странами. Если соглашения об избежании двойного налогообложения будут разорваны, тогда хуже. Это означает, что налог не будет засчитываться и будет двойное налогообложение, что совершенно нехорошо и неприятно для всех", — сказал Михневич.

По его мнению, это может ударить по двум из трех секторов кипрской экономики.

"Кипрская экономика на данный момент, на мой взгляд, держится на трех китах. Первый – это туризм, и в 2020 году все будет плохо. Уже можно практически однозначно говорить о том, что туристический сезон сорван. Второй кит – это сектор услуг, и как раз об этом идет речь, что если потеряет смысл иметь холдинговые компании, то компании – сервис-провайдеры — потеряют клиентов. Это тоже очень важный сектор. Третий важный сектор – это "золотые паспорта", или гражданство за инвестиции. И это тоже начнет терять смысл", — сказал Михневич.

По его словам, уже сейчас нельзя получить гражданство в обмен на инвестиции, потому что остров закрыт из-за коронавируса, и неизвестно, когда он откроется.

"И если будут приняты объявленные сегодня российские меры, они тоже могут подпортить жизнь для тех, кто хотел бы остаться жить на Кипре и платить здесь налоги. Если они получают паспорт для инвестиции просто для того, чтобы не иметь визовых проблем для своих деловых поездок, а сами остаются жить в России и платить налоги в России, для них ничего не меняется. Но для тех, кто хотел бы жить и платить налоги здесь, для них начинает теряться смысл с учетом их российских активов. Для Кипра это должно быть неприятно", — сказал Михневич.

"Я думаю, потери будут значительными", — полагает он.

"Для бизнеса пока не понятно, как сложится. Все зависит от того, что напишут в конкретных законодательных актах", — заключил бизнесмен.