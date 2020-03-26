МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в Москве встречу с представителями бизнес-сообщества, ожидается участие предпринимателей из столицы, Петербурга и других городов страны.

Накануне вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что намеченная встреча состоится, но не в Петербурге, как было запланировано ранее, а в Москве.

"Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов", — рассказал он.

Как отмечал Песков, встреча будет со свободной повесткой. Изначально предполагалось, что она состоится на базе фармакологической компании "Северная звезда" в Санкт-Петербурге.

Днем ранее Путин отменил вылет в северную столицу, куда должен был отправиться с двухдневной рабочей поездкой. В программе главы государства были заседание президентского совета по культуре, а также вручение премий за произведения для детей и юношества и премий для молодых деятелей культуры.

Вместо этого президент в среду остался в Москве работать над обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса – именно с этим, как пояснил Песков, и были связаны изменения в рабочем графике главы государства. По его словам, потребность обратиться к нации возникла после состоявшихся во вторник у Путина совещаний, которые были посвящены эпидемиологической ситуации и вопросам поддержки граждан и страны на фоне непростой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса. Телеобращение главы государства позже в среду показали по федеральному ТВ.