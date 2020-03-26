МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минэкономразвития России в 2020 году ассигнований из резервного фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавшего от наводнения в Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минэкономразвития России бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Иркутской области субсидии в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемой субсидии позволит возобновить предпринимательскую деятельность около 82 субъектам МСП.

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.