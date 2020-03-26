МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот не меняется, 191 тысяча человек не реализовала свое право на получение жилья, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки оценки выполнения поручения президента и правительства, направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017–2019 годов.

"В целом ситуация с обеспечением жильем детей-сирот практически не меняется. Численность необеспеченных жильем детей-сирот, у которых право на получение жилых помещений возникло, но не реализовано, имеет устойчивую тенденцию к росту", — цитирует ведомство аудитора Сергея Штогрина.

"Так, если на 1 января 2019 года численность не реализовавших свое право на получение жилья детей-сирот составляла 174,9 тысячи человек, то на 1 января 2020 года – более 191 тысячи человек. По состоянию на 1 января 2020 года более 279 тысяч детей-сирот состоят на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жильем. Задолженность государства по обеспечению жильем детей-сирот, чье право возникло, но не реализовано, сложилась в отношении 68% от общего числа детей-сирот, состоящих на жилищном учете", — добавил Штогрин.

Счётная палата обращает внимание на то, что очередь с 2015 года ежегодно увеличивалась в среднем на 13 тысяч человек, при этом численность детей-сирот, не получивших на 1 октября 2019 года жилье при наличии решения суда, составила 30 992 человека, или почти 17% всех очередников.

По экспертным расчетам Счетной палаты, при условии сохранения объема финансирования на уровне 2019 года для полного погашения задолженности перед детьми-сиротами потребуется не менее 6–7 лет, а в отдельных регионах при сложившемся объеме финансового обеспечения срок ожидания детьми-сиротами квартир может превысить 20 лет. Для обеспечения жильем 191 тысячи человек, исходя из норматива общей жилой площади в 33 квадратных метра на человека, показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 3 квартал 2019 года, потребуется единовременно почти 264,5 миллиарда рублей.

"В целях ликвидации до 2025 года задолженности перед детьми-сиротами старше 18 лет, сложившейся на 1 января 2020 года, необходимо разработать план действий — дорожную карту, предполагающий участие органов власти всех уровней и включающий график ликвидации задолженности в каждом регионе с учетом, имеющихся жилых помещений на первичном и вторичном рынках, планируемого строительства жилья и с учетом персонифицированного подхода к каждому ребенку-сироте", — заключил аудитор.