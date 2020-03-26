МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple может отложить выпуск смартфонов iPhone 5G в связи с распространением коронавируса, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, Apple готовит почву для возможного переноса сроков выпуска своей первой линейки iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании. Источники сообщили, что перенос выпуска возможен на несколько месяцев.

"Apple примет окончательное решение не позднее мая, учитывая нестабильную ситуацию в мире", — заявил один из источников издания.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.