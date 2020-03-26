ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Эффект от пакета финансовой помощи американской экономике в размере 2 триллионов долларов рассчитан на три месяца, заявил в четверг журналистам глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы оцениваем это на три месяца. Надеемся, нам это не будет нужно в течение трех месяцев. Надеемся, что эта война закончится быстрее. Но мы ожидаем, что это значительные средства, которые при необходимости покроют потребности экономики", — сказал он.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции президента США Дональда Трампа, немалая часть предусмотренных законом средств выдается как займы и вернется в бюджет.

Законопроект об этом находится на обсуждении в сенате, где демократы и республиканцы пока не могут договориться о некоторых деталях. Трамп уже пообещал, что подпишет документ, как только тот ляжет к нему на стол.