МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Московским организациям в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, и гостиничного бизнеса дадут отсрочку по аренде и другим платежам, соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы.

"Продлить срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу налогоплатильщикам-организациям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в тексте документа.

Также до 31 декабря будет продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года.

"По обращениям организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, такие организации освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Москвы", — говорится в документе.

Кроме того, по обращениям организаций из сферы гостиничных услуг, общественного питания, туризма предоставляется отсрочка внесения арендной платы за апрель, май и июнь.

Контроль за выполнением постановления возлагается на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Президент в среду обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. В своей речи он объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию России, а также представил ряд экономических и социальных мер по поддержке граждан и бизнеса.