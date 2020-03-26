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КОММЕРСАНТ

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— Выходные с пособием — Президент Владимир Путин в специальном обращении к гражданам объявил о расширении мер поддержки экономики и населения в связи с коронавирусной эпидемией. Основные шаги, большая часть которых разработана ранее правительством,— неделя оплачиваемых нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля для всей страны, повышение оплаты больничных листов и пособий по безработице, банковские каникулы для физлиц в случае резкого снижения доходов, полугодовой мораторий на банкротства и взыскание долгов и штрафов, снижение с 30% до 15% ставки соцвзносов для части малого и среднего бизнеса.

— Кредиты отпускают на каникулы — Одними из существенных мер поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса стали кредитные. Президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости каникул для потребительских и ипотечных заемщиков, чьи доходы снизились на 30% и более. Банки рапортуют о готовности исполнить пожелание президента. Впрочем, механизм предоставления льготы пока не разработан.

— Малый бизнес надеялся на большее — Малый бизнес надеялся на большее — Обещанные в среду президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки малого и среднего бизнеса могут оказаться недостаточными. Так, небольшие ритейлеры и непродуктовые сети, рестораторы, владельцы торгцентров рассчитывали на отсрочку НДС на полгода, а вместо этого им предложены каникулы по выплате всех остальных налогов.

— Суды проявили бесприставность — Федеральная служба судебных приставов с конца прошлой недели из-за распространения коронавируса перестала вести личный прием. Из-за этого граждане не могут оперативно подать в службу определения об отмене судебных приказов, снять аресты со счетов.

— Вице-премьеры ответят за бизнес-оттепель — Правительство меняет модель управления работой чиновников над трансформацией делового климата (ТДК) — единый план, который реализуется уже год, планируется раздробить на отдельные "дорожные карты".

— Владимир Путин поднимает ставки — В обращении к гражданам Владимир Путин предложил повысить ставку налога на дивиденды, которые российские физлица выводят на свои зарубежные счета, с нынешних 5–10% до 15%. Это потребует внесения изменений в десятки соглашений России с другими странами об избежании двойного налогообложения.

— Инфляция обогнала ожидания граждан относительно цен и доходов — Исследование фонда "Общественное мнение" инфляционных ожиданий и потребительских настроений граждан, которое проводилось для Банка России в первой декаде марта 2020 года, зафиксировало стабилизацию ожиданий на уровне февраля и заметное улучшение оценок текущего материального благополучия граждан.

— Карант Конституции — В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.

— КС встал на сторону кандидатов — Конституционный суд согласился с иском незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму-2019 Елены Русаковой и Анастасии Брюхановой в части увеличения сроков обжалования отказов избиркомов в регистрации.

— Врио определится перед партией — Источники "Ъ" не исключают, что врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца: краевой избирком намерен предложить поправки к региональному законодательству, которые позволят выдвигаться не только партийным кандидатам.

— Перенесенное голосование не останется без присмотра — Двенадцать политических партий в среду подписали соглашение с Общественной палатой (ОП) РФ о направлении наблюдателей на голосование по Конституции. От участия в наблюдении отказались КПРФ и "Яблоко", ПАРНАС не ответила на приглашение палаты, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав Максим Григорьев.

— Банкиров Тольятти распустили по квартирам в Москве — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента Национального торгового банка (НТБ) Дину Доровскую. Она была задержана в Тольятти сотрудниками управления "К" ФСБ, а затем обвинена Следственным комитетом в хищении 572,9 млн руб., принадлежащих акционеру банка — госкорпорации ВЭБ.

— Век свадьбы не видать — Мосгорсуд продлил до конца июня срок содержания под стражей шести обвиняемым по одному из самых громких и скандальных уголовных дел последних лет — о создании бывшим министром по делам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым ОПС, похитившего у энергокомпаний более 4 млрд руб.

— У бывшего замминистра троятся эпизоды — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга "Маслопродукт", бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова.

— Креветки затянули в сети следствия — Как стало известно "Ъ", Октябрьский райсуд Мурманска заочно арестовал бывшего заместителя главы Росрыболовства Александра Тугушева. Он длительное время добивается через суд возврата трети акций крупнейшего в России рыбопромышленного холдинга — "Норебо". Арест господина Тугушева, как выяснилось во время слушаний, санкционирован в рамках дела, возбужденного по заявлению владельца небольшого мурманского ООО Александра Сычева.

— В ЕСПЧ считают, что в российской армии интересы пацифистов не ущемляют — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что действующее в России законодательство об альтернативной гражданской службе (АГС) "включает достаточные процессуальные гарантии для справедливой процедуры", а возможные недостатки его применения могут быть исправлены в национальных судах.

— Минобороны обнаружило журналистский дивизион — Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду выступил в рамках правительственного часа на заседании Совета федерации. Помимо оценки боевого потенциала страны и социальной стороны жизни армии министр затронул проблему несовершенства российского законодательства о СМИ.

— Ученые не загорелись сжиганием — Российская академия наук (РАН) усомнилась в экологичности проектов мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане, которые к 2022 году должен построить "РТ-Инвест" (дочка "Ростеха"). Сформировать позицию ученого сообщества просила Генпрокуратура, решившая после выступлений обеспокоенных граждан и экологов провести проверку документации предприятий.

— Африка уповает на милость вируса — С четверга на три недели закрываются шахты и рудники Южно-Африканской Республики (ЮАР) — одного из лидеров мировой горнодобывающей промышленности.

— Один миллиард дома — Индия перешла на общенациональный карантин: с 25 марта в стране объявлен трехнедельный режим полной изоляции, запрещающий гражданам покидать свои дома.

— "Вести себя так, будто вы уже инфицированы" — Заместитель генсека ООН Владимир Воронков о работе в условиях пандемии.

— Чукотскую медь разделят на всех — Как выяснил "Ъ", российскому энергорынку грозит очередная целевая надбавка к цене — теперь для субсидирования Баимского ГОКа казахстанской KAZ Minerals на Чукотке (среди миноритариев — бывший губернатор региона Роман Абрамович). Правительство, выбирая варианты энергоснабжения проекта, остановилось на плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа и подводке двух ЛЭП.

— Скоростные магистрали притормозили — Правительство 26 марта рассмотрит транспортную стратегию до 2035 года. В ней рудиментарно сохранились три проекта высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ): помимо ВСМ до Петербурга, которую планируют сдать в 2027 году, запланированы магистрали до Сочи и грузо-пассажирский коридор "Евразия", хотя и с оговорками о возможном изменении сроков.

— Школьники и клерки встретились в онлайн-играх — Российские сервисы облачного гейминга зафиксировали многократный рост числа игроков и выручки в результате перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу и объявления каникул в школах из-за распространения в России коронавируса.

— Ипотека уходит на спад — Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики "Эксперт РА". В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.

— Золото запасают к инфляции — Международные инвесторы после небольшой передышки вновь бросились скупать золото. Активы биржевых фондов, инвестирующих в благородный металл, достигли нового исторического уровня 2,52 тыс. тонн, прибавив с начала недели 23 тонны.

— Кредиты отпускают на каникулы — Одними из существенных мер поддержки граждан в связи с пандемией коронавируса стали кредитные. Президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости каникул для потребительских и ипотечных заемщиков, чьи доходы снизились на 30% и более.

— Ритейлеры закупают склады — Продиктованный ажиотажным спросом рост рынка онлайн-торговли и продажи товаров первой необходимости стимулирует некоторых участников рынка активно искать складские помещения. На этом фоне в Подмосковье объем их поглощения по итогам первого квартала текущего года вырос на 60%.

— Рыбу приманивают из-за границы — На фоне обсуждаемых преференций различным отраслям бизнеса в связи с коронавирусом производители рыбной продукции обратились к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой отменить эмбарго в отношении сырья.

— Коронавирус пошел по судам — "Ъ" обнаружил первые попытки использования коронавируса в целях возобновления производства остановленных предприятий. Два российских спиртзавода, ссылаясь на пандемию, угрозу обществу и государству, а также на повышенный спрос на спирт, в том числе для производства дезинфицирующих средств, попросили суд принять обеспечительные меры, направленные на восстановление их работы.

— Инвесторы не ждут Telegram — Инвесторы с пессимизмом встретили решение американского суда, поддержавшего запрет на выпуск криптовалюты Gram. После полугодовой тяжбы суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), не вняв аргументам Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.

— Операторы ТВ обратились к административному ресурсу — Операторы платного ТВ продолжают борьбу против создания единого поставщика контента на базе "Витрины ТВ". "Триколор", МТС и "Вымпелком" попросили главу администрации президента Антона Вайно взять под личный контроль рассмотрение соответствующего законопроекта.

— Вирус атакуют инвестициями — Вслед за производством тестов для выявления коронавируса COVID-19 Российский фонд развития промышленности (РФПИ) решил вложиться в выпуск препарата для его лечения. В производство аналога японского лекарства против гриппа "Фавипиравир" в РФ планируется вложить сотни миллионов рублей.

— "Коронавирус — один из самых серьезных вызовов человечеству с момента Великой Отечественной войны" — Кирилл Дмитриев, глава РФПИ.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Государство заработает на выводе денег за рубеж — Это поистине конец эпохи офшоров – так реагируют консультанты на слова президента Владимира Путина о повышении налоговой нагрузки на выплачиваемые за границу доходы. В обращении к населению 25 марта он предложил поддержать людей, а также малый и средний бизнес: повысить пособие по безработице, снизить страховые социальные взносы, увеличить выплаты по больничным. Платить за это предстоит бизнесу с зарубежными структурами, иностранным инвесторам и вкладчикам с депозитами больше 1 млн руб.

— Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц — Сбербанк с апреля отменит "банковский роуминг" – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.

— Голосование по поправкам в Конституцию отложено на неопределенный срок — Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, назначенное ранее на 22 апреля, перенесено. Об этом сообщил Владимир Путин 25 марта в телеобращении о борьбе с коронавирусом, а вечером издал соответствующий указ. Он подчеркнул, что в России благодаря заранее принятым мерам "в целом удается пока сдерживать" широкое распространение болезни, а его мнение о важности голосования по Конституции не изменилось.

— Минобороны начало проверку готовности к борьбе с вирусом — Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 25 марта, что по решению верховного главнокомандующего 25–28 марта будет проведена проверка готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией. Она затронет органы управления, соединения и части Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космические силы (ВКС), РВСН, подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

— КС пошел навстречу незарегистрированным кандидатам — Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны сроки обжалования решений избиркомов, установленные Кодексом административного судопроизводства. Эти сроки (сейчас они составляют 10 дней) не позволяют последовательно оспаривать такие решения сперва в избиркоме, а затем в суде.

— Как Владимир Путин поддержал людей и малый бизнес — Коронавирус распространяется по миру, а число заболевших увеличивается – под ударом вся мировая экономика, заявил президент Владимир Путин. Сейчас важно работать на опережение, подчеркнул он и объявил целый ряд мер поддержки людей и небольшого бизнеса.

— Нерабочая неделя грозит бизнесу расходами — "Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы", – сообщил президент Владимир Путин гражданам: нужно снизить скорость распространения коронавируса. Все структуры жизнеобеспечения продолжат работу, предупредил президент: медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт.

— Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией — "Когда небо падает, его поддерживают те, кто выше ростом", – вспоминает китайскую народную мудрость журналистка Ли Юэлян в своем блоге на WeChat Official Accounts Platform. Как только в январе стало ясно, что новый коронавирус представляет серьезную угрозу, китайские технологические гиганты принялись жертвовать на борьбу с распространением 2019?nCoV, как он первоначально назывался.

— "Эксперт РА" предсказал рост ипотечных ставок выше 10% — Этот год окажется трудным для российского ипотечного рынка, предупреждает рейтинговое агентство "Эксперт РА". Из-за замедления экономического роста и инфляционных рисков средняя ставка ипотеки может вернуться к уровню 10% годовых, выдачи – снизиться на 10–12% – таков наиболее вероятный сценарий в его исследовании.

— Отправленные на удаленную работу москвичи занимаются личными делами — Удаленная работа предоставила москвичам дополнительные возможности, показывают данные интернет-сервисов и провайдеров: люди позволяют себе отвлекаться на посещение магазинов и просмотр кино в интернете.

— "Газпром" решил ударить ценами по конкурентам в Европе — Европа заканчивает сезон отбора газа из подземных хранилищ и входит в весну с беспрецедентно высоким уровнем запасов. По состоянию на 24 марта хранилища заполнены на 55,5% – это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В иные годы столько было при начале зимнего сезона.

— Бизнес просит разрешения развозить интернет-покупки по выделенным полосам — Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила властям Москвы и Санкт-Петербурга изменить Правила дорожного движения (ПДД) для курьеров онлайн-магазинов и служб доставки в связи с высоким спросом из-за коронавируса.

— "Уралхим" просит у Минобороны технологию для производства дезинфектантов — "Уралхим" Дмитрия Мазепина готов участвовать в производстве дезинфицирующих средств в борьбе с распространением коронавируса в России. Компания хочет наладить производство пероксосольвата фторида калия на мощностях своей компании "Галополимер" (производитель фторполимеров и иной химической продукции).

— Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое — Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщила, что в 28 региональных аэропортах суммарное снижение пассажиропотока на этой неделе достигло 40%, а к концу месяца падение достигнет и может превысить 60%. В расчетах использовались данные аэропортов, входящих в холдинги "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга (семь аэропортов), "Базэл аэро" Олега Дерипаски (три), "Новапорт" Романа Троценко (17), а также входящего в десятку крупнейших в России аэропорта Симферополя.

— Glorax Group Андрея Биржина будет инвестировать в стартапы по недвижимости — Входящая в Glorax Group компания Glorax.Infotech запустила фонд Quadro для инвестиций в стартапы, связанные с недвижимостью. Такая информация размещена на сайте Glorax.Infotech. Там сказано, что размер фонда составит 1 млрд руб. 75% из них – средства девелопера, остальное – деньги институциональных и частных инвесторов, рассказал основной владелец Glorax Group Андрей Биржин.

— Российские вузы рапортуют о переходе в онлайн — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 23 марта объявил, что на дистанционный формат обучения перешло более 80% российских вузов.

— Крупнейшие рестораторы Москвы развивают собственную доставку — афе и рестораны остаются практически единственными открытыми досуговыми учреждениями Москвы – музеи, галереи, спортивные объекты, кинотеатры и театры закрыты правительственными постановлениями. Но от падения посещаемости заведения общественного питания это не спасает. По подсчетам Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), в начале марта выручка ресторанов снизилась на 30?60%, а концу месяца рухнула на 80?90%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Прорвемся! — Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса. В частности, президент объявил новые экономические меры. "РГ" публикует стенограмму обращения главы государства.

— Диплом с экрана — В Минобрнауки допускают возможность перевода части государственных экзаменов в вузах в 2020 году в онлайн-формат в целях профилактики коронавируса. Например, ведомство сейчас в пилотном режиме отрабатывает новый сервис "Поступи в вуз онлайн".

— Здоровье с доставкой — Указ президента по дистанционной продаже лекарств вступил в силу. Но порядок выдачи разрешения на такую продажу, правила ее доставки еще предстоит разработать правительству. Поэтому продавать лекарства через интернет получится не ранее апреля.

— Доверимся "цифре" — В Госдуму внесен законопроект, прописывающий порядок отмены электронных доверенностей, которые выданы гражданами самостоятельно. Без участия нотариуса. В настоящее время выписанные цифровые доверенности сложно отозвать.

— Совет — бесплатно — Министерство юстиции РФ подготовило проект о создании портала для правовой помощи гражданам. Интернет-ресурс объединит ряд инновационных программных продуктов, предназначенных для правового информирования.

— Силы непреодолимые — Участники госзакупок, не выполнившие свои обязательства из-за коронавируса, могут ссылаться на него как на форс-мажор. ФАС учтет это при принятии решений, например, о включении в реестр недобросовестных заказчиков или поставщиков.

— Следить за важным — Правительство получит право ограничивать цены на лекарства и медицинские препараты, которые становятся жизненно важными при эпидемиях. Совет Федерации одобрил такой закон. Также сенаторы выступили с несколькими предложениями, направленными на защиту интересов граждан и бизнеса в условиях спада деловой активности.

— К центрам — внимание — Правительство готовит регионам широкий круг рекомендаций для организации разных сфер общественной жизни в условиях угрозы распространения коронавируса. Они коснутся и регулирования работы магазинов и крупных торговых центров.

— Невидимый враг не пройдет — С 25 марта в войсках начались масштабные "антикоронавирусные" учения. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Провести проверку "боеготовности" военнослужащих противостоять заразе министру поручил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

— Отвечать за режим — Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 31 марта. Окончательное принятие документа может состояться на следующей неделе.

— Участки берут под контроль — Общественная палата РФ подписала с политическими партиями соглашение о сотрудничестве при проведении общероссийского голосования по поправкам в Основной закон. Сразу несколько партий направят своих наблюдателей.

— Вагоны разгрузились — РЖД отменили около 20 поездов и уменьшили периодичность курсирования еще более десятка составов, поскольку многие россияне стали отказываться от поездок. Сервисы бронирований захлестнула волна обращений по поводу возврата билетов.

— Погода в доме — В России резко увеличился спрос на технику для очистки и увлажнения воздуха. Так, покупатели проявляют повышенный интерес к кварцевым облучателям, которые позволяют в домашних условиях и офисах провести дезинфекцию помещений.

— Подняли клик — За последние дни заметно вырос спрос пользователей не только на продукты питания и развлекательный контент, но и на страховые услуги. С начала марта оборот платежей на сайтах страховщиков каждую неделю увеличивался примерно на 23%.

— Служба для профи — Число военнослужащих по контракту в Российской армии увеличилось более чем в два раза с 2012 года и составило 405,1 тысячи человек. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на пленарном заседании Совета Федерации. Глава оборонного ведомства выступил перед сенаторами с докладом о состоянии и направлениях развития Вооруженных сил РФ.

— Бочка на волне оптимизма — Рейтинговое агентство Moody s прогнозирует, что среднегодовые цены на нефть в 2020 году составят 40-45 долларов за баррель Brent, а в 2021 году — 50-55 долларов. Формально агентство ухудшило свой прогноз, на деле, учитывая текущие котировки (26 долларов) и причины, по которым они обвалились, ожидания Moody's — верх оптимизма.

— Проценты по ипотеке легко переносятся — Заемщикам, у которых обнаружен коронавирус, могут реструктурировать кредиты, а также предоставить ипотечные каникулы. Письмо с такими рекомендациями сегодня разослал микрофинансовым организациям Центробанк.

— Маска, я тебя знаю! — В четверг Минкомсвязь должна представить систему для отслеживания граждан, которые контактировали с больными коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать ее к 27 марта. Срок отложен не будет, подтвердили "РГ" в министерстве. Предполагается, что искать людей будут с помощью геолокационных данных сотовых операторов.

— Как с умом сидеть дома — В числе немногих, кто может выиграть от пандемии и карантинных мер, — компании, занимающиеся онлайн-обучением. У них активно растет число учеников, многие готовятся к расширению бизнеса. При этом практически все виртуальные образовательные ресурсы ведут себя ответственно. Они открывают бесплатные курсы, делают "карантинные" скидки на платные программы.

— Импорту выйдет скидка — Импортные пошлины на ряд товаров первой необходимости могут быть обнулены. Это сгладит последствия ослабления рубля и пандемии коронавируса и сдержит рост цен. Отмена пошлин коснется продуктов, медсредств, лекарств и компонентов для их производства.

— Услышим их — Даже если акция "Бессмертный полк" в этом году не пройдет на улицах, то она все равно состоится — в цифровом формате. К памятной дате появится телеканал "День Победы", который будет работать два месяца. Он и станет воплощением международного движения.

— "Треугольники" — в Сети — "Письма Победы" — сайт, на котором публикуются в открытом доступе письма военных лет. Его создали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Москва-24" при поддержке всего холдинга "Москва Медиа".

— Действуют слаженно — Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о мерах против пандемии.

— Премия за орден — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который вводит специальную премию для всех служивых людей: военных, правоохранителей, чиновников. Если государственный человек отличился и получил орден, ему вместе с наградой выдадут денежное поощрение.

— Разведчики у границ — Остановив учения Defender 2020 у северо-западных рубежей России, НАТО активизировал в этом регионе свои разведывательные операции. Особенно усердствуют в шпионской деятельности американцы. Слежку они ведут и с воздуха, и с моря.

— Куда пожарный придет без стука — МЧС России подготовило изменения в положение о федеральном государственном пожарном надзоре. В частности, с учетом международного опыта составлены новые модели определения категорий риска для различных типов зданий.

— Опасные прогулки — МВД обнародовало свои поправки, касающиеся государственной стратегии борьбы с экстремизмом. Главное в них — приравнивание организации несогласованных шествий и митингов к подготовке террористических актов.

— Дорогая шутка — Очень плохо закончились вчера посиделки с алкоголем для жителя небольшого города Тавда Свердловской области. Нетрезвый мужчина вызвал "скорую помощь" для своей супруги, заявив, что у нее коронавирус.

— Срок давности не поможет — Кровавое преступление, когда в столичной квартире были обнаружены трупы женщины, ее 17-летней дочери и пришедшей к ней в гости подруги, раскрыли следователи Следственного комитета России. Уникальность этого расследования заключается в том, что преступник был установлен и задержан через 15 лет.

— Бизнес и ничего личного — Дональд Трамп планирует к 12 апреля полностью отказаться от борьбы с заболеванием в масштабах государства. Возмущение такой позицией со стороны ВОЗ для президента США не будет иметь никакого значения, как и мнение других международных организаций. Для него это только бизнес и ничего личного.

— Жизнь через окно — Есть традиции, от которых французы никогда не откажутся, даже под карантинным заточением из-за вирусного форс-мажора. Это, конечно, "аперо" — аперитивы, ритуал, предваряющий дневное или вечернее застолье. Раньше народ заполнял веранды кафе и ресторанов, чего в ближайшие недели сделать не получится. Поэтому французы устраивают "аперо", не выходя из своих квартир.

— С карантина на нары — Французский суд приговорил жителя департамента Луара к четырем месяцам тюрьмы за восьмикратное нарушение правил карантина. Как пишет издание L Express, 35-летнего "рецидивиста" признали виновным в том, что он "подвергал опасности жизнь других людей". На том же самом попался и 19-летний местный житель, которому дали четыре месяца с двухлетним исполнительным сроком.

— Маски сброшены — Медицинские маски стали главной ценностью в Европе. Такой вывод можно сделать из сообщений СМИ о том, как партнеры Италии по Евросоюзу пытаются присвоить медицинские грузы, направляющиеся на Апеннины.

— Зомби Парижа — В ситуации, когда французские власти призывают граждан без причины не выходить из своих квартир, в самом незавидном положении оказались бездомные. Собкор "РГ" в Париже выяснил, с чем сейчас приходится сталкиваться местным бомжам.

— Волна не смыла — Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в среду днем в Тихом океане. Подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир и некоторых районов Камчатского края.

— Моряки и шахтеры — В Усть-Донецком районе Ростовской области началось строительство новой угольной шахты. Месторождение находится в тридцати километрах от Усть-Донецка, считающегося поселком моряков. Здесь находится речной порт и судостроительный завод, который после недавнего банкротства только начинает становиться на ноги. Поэтому открытие шахты станет событием. Местные жители сравнивают будущее освоение месторождения с масштабными стройками советских времен.

— Ближе к земле — В нацпроекте "Жилье и городская среда" сделан слишком большой упор на жилье в многоэтажных домах и на покупку квартир с помощью ипотеки, считает Общественная палата РФ. Члены палаты в специальном докладе проанализировали ход реализации нацпроекта и предложили меры по его совершенствованию.

— Трамплин в арктику — Пятнадцать промышленных предприятий Северной столицы объединились в Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга. На первом этапе его участники намерены сосредоточиться на разработке и производстве телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования для Арктической зоны, в дальнейшем планируют расширять спектр направлений.

— Неснижаемый запас — Новый коронавирус помимо тревоги и опасной болезни принес и оздоровительный эффект. Общая беда нас сплотила. И не только соседей и коллег. Но и власть с народом. Региональное правительство передает свой автопарк медикам. Депутаты записываются в резервные бригады реаниматологов. Из бюджета оплачивают продукты для стариков.

— Речной дозор — В патрульно-постовой службе астраханской полиции появился водный отряд. На катере, оборудованном всем необходимым для несения службы, в том числе GPS-навигатором, проблесковыми "маячками", звуковой сигнализацией и средствами спасения на воде, инспектора ежедневно патрулируют городскую акваторию.

— Шива на "удаленке" — Онлайн-формат, по мнению экспертов в цифровом образовании, забирает силы и нервы, зато повышает КПД. Во время очных занятий наблюдается "эффект потока", при онлайн-занятиях помощи сообщества значительно меньше.

— Медовый месяц с вирусом пережит — Стресс или острую реакцию на коронавирус россияне пережили легче, чем мир, считает главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Нет не только паники, но и уровень стресса у людей ниже, чем в предыдущие годы, например во времена экономических кризисов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Коронная пауза — Выходные, объявленные Владимиром Путиным с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, должны предотвратить распространение коронавируса в стране. О введении экстренной меры президент сообщил, выступая с обращением к гражданам 25 марта. Также глава государства объявил о переносе даты всеобщего голосования по конституционным поправкам, которое было намечено на 22 апреля.

— Стадия отрицательного — Российская экономика в 2020-м сократится на 1,3%, прогнозируют эксперты вашингтонского Института международных финансов (IIF). Однако падение в РФ будет не столь драматичным, как в США, ЕС и большинстве развивающихся стран, где сокращение будет достигать 4,7%.

— Непилотная погода — На фоне закрытия международных направлений из-за пандемии COVID-19 авиакомпании в России будут вынуждены отправить в отпуск до 50% членов экипажей воздушных судов.

— Домовая корзина — Для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов предлагают создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи на период пандемии коронавируса.

— Заторможенный конфликт — Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны прекратить огонь "во всех уголках мира", отменить санкции и направить усилия на борьбу с общим врагом — пандемией коронавируса. Пока международные конфликты и санкционные противоречия идут по инерции, хотя и с меньшей скоростью, и, похоже, эпидемия COVID-19 снизит их интенсивность, но вряд ли изменит логику развития.

— В пользу бедных — Бюджет может получить порядка 150 млрд рублей от реализации анонсированной президентом меры по налогообложению процентных доходов с крупных депозитов и инвестиционных счетов.

— Какая розница — Смартфоны во втором квартале подорожают на 10–20%, рассказали "Известиям" участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля — новая партия товара, который начнёт поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придёт по другой цене.

— ВИЧ о помощи — Медики не понимают, как и где больные смогут купить препараты "Лопинавир" и "Ритонавир" для лечения коронавируса на дому. Больных с лёгкой формой COVID-19 в Москве разрешили не госпитализировать. При этом, согласно регламенту столичного департамента здравоохранения, назначать таким пациентам должны препараты, которыми сейчас лечат ВИЧ-инфекцию.

— Гарантированный расход — Беспрецедентных мер помощи, подготовленных властями США, хватит лишь на короткую перспективу, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Хотя выделенные $2 трлн помогут поддержать замедляющуюся экономику, рецессии в Америке избежать уже не удастся.

— Экспорт в истории — Коронавирус вмешался в планы России по снижению нефтяной зависимости и выполнению показателей нацпроектов. Это видно уже по итогам января: за первый месяц 2020 года объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сократился на 0,4% и составил $9,7 млрд.

— Злой Ханта — Случай в китайской провинции Юньнань, где у умершего в автобусе мужчины после вскрытия был обнаружен хантавирус, заставил учёных задуматься о новой угрозе. Россия занимает второе место после Китая по количеству подтверждённых случаев геморрагической лихорадки, вызванной хантавирусами.

— Пени на себя — Управляющие компании по всей стране намерены отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ — в качестве помощи населению во время пандемии коронавируса.

— Спрос меня научит — Ситуация, складывающаяся на рынке труда из-за пандемии коронавируса, может привести к появлению новых массовых профессий. Это, например, цифровой куратор, организатор виртуальных бизнес-туров, консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн.

РБК daily

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— Отпуск за счет коронавируса — Президент в экстренном обращении к россиянам из-за ситуации с пандемией представил пакет мер поддержки бизнеса и населения. Профинансировать их планируется за счет нового налога на депозиты и отмены льгот по налогу с дивидендов.

— Счетная палата померила сиротские метры — Счетная палата сочла неэффективной сложившуюся практику обеспечения жильем детей-сирот. В отдельных регионах срок ожидания ими собственной квартиры может превышать 20 лет. И ситуация ухудшается с каждым годом.

— Нештатная помощь — Сенат США и Белый дом согласовали меры по стимулированию национальной экономики на сумму $2 трлн. Это больше, чем в кризис 2008 года. Средства пойдут на помощь работникам и предприятиям, пострадавшим из-за эпидемии вируса.

— Роуминг переводят на лимит — Сбербанк нашел способ отмены "банковского роуминга", который с лета будет запрещен законом. Для переводов внутри региона и между разными субъектами установят бесплатный лимит, а при его превышении клиентам придется купить подписку.

— Ипотека опять попадет в десятку — Аналитики "Эксперт РА" ожидают повышения ипотечных ставок до 10% уже в первой половине 2020 года. На таком уровне они могут задержаться, пока не улучшится экономическая ситуация, вызванная обвалом нефти и пандемией коронавируса.

— Офшоры на карантине — Международные запреты на передвижение сузили лазейку Для бизнесменов, которые уезжали за рубеж, чтобы не платить налоги в России. Последствия коронавируса вынудят часть из них стать здесь налоговыми резидентами, полагают юристы.

— Недовес на 2,9 миллиарда Gram — Американский суд запретил выпуск криптовалюты Telegram, предварительно поддержав позицию Комиссии по ценным бумагам США. Инвесторы надеются, что, несмотря на это, Павел Дуров еще сможет найти способ запустить блокчейн-платформу.

— Образование уходит на безопасную дистанцию — Российский рынок онлайн-образования к 2024 году может превысить 60 млрд руб. Массовый переход на дистанционное обучение даст ему дополнительный импульс к развитию, но эксперты опасаются, что интерес к онлайн-сервисам закончится вместе с пандемией.