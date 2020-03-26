ВЛАДИВОСТОК, 26 мар /ПРАЙМ/. Власти Камчатки предусмотрят налоговые каникулы по отдельным видам региональных налогов для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса, сообщает краевое правительство.

Президент Владимир Путин в среду обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. В своей речи он обозначил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В том числе речь идет об отсрочке по налогам и выплатам банковских кредитов на ближайшие шесть месяцев. Также на полгода вводится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний и взыскании с них долгов. В два раза предложено снизить размер страховых взносов.

"В части поддержки МСП будут в том числе предусмотрены временные налоговые каникулы по отдельным видам региональных налогов для определенных отраслей, на деятельность которых в значительной степени повлияло распространение вируса", — сказал министр экономического развития края Дмитрий Коростелев, чьи слова приводятся в сообщении.

Уже на следующей неделе проект плана по поддержке бизнеса и местных жителей будет представлен для рассмотрения на региональном штабе, рассмотрен и утверждён.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В России заражены 658 человек.