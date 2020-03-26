БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар /ПРАЙМ/. Туристический сектор Чили потеряет в этом году 3,9 миллиарда долларов из-за ограничений, которые ввела страна и весь мир, пытаясь предотвратить распространение коронавируса, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на Федерацию туристических компаний.

Потери в международном туризме оцениваются в 1,6 миллиарда долларов, тогда как во внутреннем в 2,3 миллиарда долларов.

В этом году туристический поток упадет до 1 миллиона 900 тысяч человек. В 2019 году эта цифра была на 2 миллиона 600 тысяч больше.

"Речь идет о глубоком падении. Это нас отбрасывает на уровень 2004 года… Это худший кризис в истории туриндустрии за всю историю. Это идеальный шторм, при котором ущерб, причиненный протестами, начавшимися пять месяцев назад, дополнился приходом коронавируса", — приводит канал слова президента федерации Рикардо Маргулиса.

В настоящее время в Чили заболели коронавирусом 1142 человека, скончались трое.