ХАБАРОВСК, 26 мар /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края помогут торговым сетям развивать услуги доставки продуктов, спрос на которые на фоне карантина по коронавирусу вырос в несколько раз, сообщается на сайте краевого правительства.

Отмечается, что в марте спрос на продукты питания в крае в среднем вырос на 20%. Торговые сети перешли на усиленный режим работы и создали необходимые запасы продукции. Сейчас ажиотаж на продукты спал, но на фоне карантина по коронавирусу в несколько раз увеличилось количество онлайн-заказов, к которым ритейлеры не были готовы.

"Развивать службу онлайн-доставки планируют ряд торговых сетей края. Помогут в этом краевые власти. Губернатор поручил привлечь к доставке продуктов волонтеров, организовав эту работу на базе министерств социальной защиты и здравоохранения края. Начать необходимо с Хабаровска, постепенно подключая другие районы края. В первую очередь волонтеры придут к возрастным жителям и тем, кто находится на карантине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что краевые власти возьмут на себя финансовые обязательства по обеспечению работы волонтерского корпуса. Минздраву региона поручено проинструктировать добровольцев о безопасности. Кроме того, власти региона возьмут на контроль рост цен на продукты.

Ряд оптовых организаций заявили о росте отпускных цен на свою продукцию на 15% с середины апреля. Цена на них зависит от курсов иностранных валют. При этом краевые предприятия, которые сами производят сырье, повышать цены не планируют.

Отмечается, что глава региона также поручил обеспечить бесперебойные поставки продовольствия в северные территории, где сегодня ощущается нехватка товаров бакалейной группы. Сейчас краевой минсельхоз ведет переговоры с РЖД об увеличении почтово-багажных вагонов, которые везут продукты в отдаленные поселки БАМа. Кроме того, за счет субсидируемых авиаперевозок часть товаров будет поставляться самолетами.