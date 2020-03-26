МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ ожидает в текущем году из-за коронавируса рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года.

"Эта пандемия, несомненно, очень сильно повлияет на экономику, торговлю и следовательно на рабочие места и благосостояние людей… Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад", — говорится в видеовыступлении Азеведо, опубликованном на сайте ВТО.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.