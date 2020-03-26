ПЕКИН, 26 мар — ПРАЙМ. Китайская сторона убеждена, что в ходе предстоящего в четверг видеосаммита лидеров стран "Группы двадцати" удастся достичь важных договоренностей по борьбе с эпидемией коронавируса и стабилизации мировой экономики, заявил на пресс-конференции в четверг замглавы МИД КНР Ло Чжаохуэй.

"Китайская сторона убеждена, что в ходе этого специального саммита несомненно удастся добиться важных договоренностей по совместной борьбе с эпидемией и стабилизации мировой экономики", — заявил дипломат. Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплат

Он подчеркнул, что саммит проводится очень своевременно и к нему будет приковано глобальное внимание, так как новый тип коронавируса уже распространился во многих странах мира и стал угрозой для здоровья и безопасности людей по всей планете, эпидемия также оказала серьезное влияние на мировую экономику.

Саммит, по его словам, предоставит странам "Большой двадцатки", каждая из которых пострадала от эпидемии, хорошую возможность обсудить сложившуюся ситуацию и совместные меры в ответ на общую угрозу.

"Китай готов работать совместно с остальными членами G20, для того чтобы нынешний саммит достиг положительных и прагматичных результатов", — добавил Ло Чжаохуэй.

Замминистра подчеркнул, что "G20 является важной платформой экономического сотрудничества и реагирования на глобальные кризисы, она сыграла важную роль в преодолении международного финансового кризиса 2008 года, и в нынешних условиях международное сообщество, безусловно, ожидает, что "Большая двадцатка" вновь сыграет ведущую роль".

Саммит G20 из-за пандемии COVID-19 впервые в истории пройдет в формате видеоконференции, председателем на встрече выступит лично король Саудовской Аравии Салман. Внеочередной саммит соберет не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений. Международные организации будут представлены профильными структурами в области здравоохранения (ВОЗ), экономики и социальной сферы (ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, ОЭСР), финансов (группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ) и, конечно, ООН.