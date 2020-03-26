МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сейчас, в условиях пандемии, действенны самые элементарные меры предосторожности — личная гигиена и самоизоляция. Именно поэтому, оставшись дома, мы можем спасти жизни многих. Новостные службы РИА Новости и редакции Sputnik во всем мире постепенно переходят на удалённый режим работы, но продолжают в круглосуточном режиме обеспечивать своих читателей и подписчиков самой актуальной и достоверной информацией.

Самоизоляция - это безопасно, это правильно и это спасает нас и наших близких от дальнейшего распространения вируса. И графический домик в наших логотипах это символизирует. Сегодня в обновленном виде они появятся на ria.ru, сайтах русскоязычных проектов агентства, Sputnik в ближнем и дальнем зарубежье, радио Sputnik, а также на их страницах в социальных сетях.

Это – не навсегда. Это – наш ответ распространению вируса и призыв к активной позиции каждого в борьбе с пандемией. СМИ сегодня должны играть важнейшую роль в информировании общественности. Оставайтесь дома, а мы обеспечим вас оперативной информацией о последних событиях, о методах профилактики и защиты от болезни.

С начала года COVID-19 уже унес жизни многих тысяч людей во всем мире, число инфицированных исчисляется сотнями тысяч и с каждым днем оно растет. В России на настоящий момент удается держать ситуацию под контролем. Правительство страны предпринимает все возможное, чтобы в столице России и ее регионах был поставлен надежный барьер распространению коронавируса.

Но любые меры – ничто, если мы сами не поможем друг другу. Только вместе мы справимся с угрозой. Именно поэтому мы приняли решение о смене логотипов.

Берегите себя и своих близких, и — #безпаники!